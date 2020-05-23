أحمد صلاح حسني يهنئ المصريين بعيد الفطر.. شاهد

نشر النجم أحمد صلاح حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له و رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك .





حيث علق قائلًا: " كل سنة والشعب المصري والعربي طيب.. عيد فطر سعيد عليكم يارب ❤️ #عيد_سعيد #كل_سنه_وانتم_طيبين #مصر #الوطن_العربي".





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فيما شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة لياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد "فريدة سيف النصر" تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات.









وظهرت حسيبة "عايدة رياض" زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل "مي عمر" وشقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.







مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، و أحمد صلاح حسني ، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.







