وكيل أوبل يقرر رفع أسعار انسجنيا opel insignia في مصر



أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة اوبل في مصر، زيادة أسعار السيارة أوبل انسجنيا موديل 2020 بقيمة تتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه، حيث زادت الفئة الأولى 20 الف جنية و الثانية 10 الاف جنيه.





مواصفات opel insignia 2020







تأتي سيارة اوبل السيدان opel insignia 2020 بمحرك أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر امامي يستطيع التسارع من 0 الي 100 خلال 9 ثواني .

تستهلك السيارة اوبل انسيجنيا 2020 وقود بمقدار 5.9 لتر لكل 100 كم وذلك حسب المعلومات الرسمية الصادرة من الوكيل .







هذا و جائت اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للإنغلاق “ABS”، وتوزيع إليكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإليكترونى “ESP” و متاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن اقصي درجات الراحة للسائق .



اسعار اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر بعد الزيادة





