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أخبار البلد

ارتفاع طفيف ط.. الأرصاد: طقس ثالث يوم العيد مائل للحرارة والقاهرة 30 درجة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:41 ص
طقس الغد
طقس الغد
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نورهان خفاجى
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الثلاثاء، الذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، معتدل على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس، لطيف على سواحل البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر يكون حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى و 19 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغري 20، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى و 22 للصغرى.
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