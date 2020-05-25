الحكومة الهندية تلغي 80 رحلة طيران في مطار أنديرا غاندي بسبب كورونا

الحكومة الهندية 80 رحلة طيران مقررة اليوم الاثنين في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي (IGI)، وتشمل عمليات الإلغاء الوصول والمغادرة. ألغت80 رحلة طيران مقررة اليوم الاثنين في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي (IGI)، وتشمل عمليات الإلغاء الوصول والمغادرة.

أوقفت حكومة الهند السفر الجوي المحلي والدولي اعتبارًا من 25 مارس الماضي كإجراء احتواء للتخفيف من تفشي جائحة كورونا، لكن الحكومة الفيدرالية أعلنت إعادة فتح الرحلات الداخلية على نطاق محدود ونشرت المبادئ التوجيهية للركاب وشركات الطيران، على الرغم من حالات الاصابة التي تحطم الآن الأرقام القياسية اليومية. أوقفت حكومة الهند السفر الجوي المحلي والدولي اعتبارًا من 25 مارس الماضي كإجراء احتواء للتخفيف من تفشي، لكن الحكومة الفيدرالية أعلنت إعادة فتح الرحلات الداخلية على نطاق محدود ونشرت المبادئ التوجيهية للركاب وشركات الطيران، على الرغم من حالات الاصابة التي تحطم الآن الأرقام القياسية اليومية.





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وفي حديثهم إلى وكالة الأنباء الهندية، قال المسافرون إنهم لا يعرفون عن إلغاء رحلاتهم إلا بعد الوصول إلى المطار.





وفي البداية، كان سبب إلغاء الرحلات هو الحد الأقصى الذي حددته بعض الدول لعدد الرحلات التي يمكن أن تصل أو تقلع من مطار معين. كما كانت غالبية الرحلات الجوية من وإلى البنغال الغربية، التي دمرها الإعصار "سوبر أمفان" مؤخرًا.





كما أعربت بعض الولايات عن إحجامها عن قرار الحكومة الفيدرالية "المعجل" باستئناف العمليات المحلية حيث ترتفع حالات الاصابات الجديدة بكورونا بلا هوادة كل يوم.





وقبل يوم واحد من استئناف الخدمات الجوية ، قامت العديد من حكومات الولايات بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية التي تنص على عدد الرحلات التي يمكن أن تهبط أو تغادر المطارات في تلك الولايات ، وكذلك معايير الحجر الصحي للركاب القادمين.





بينما جعلت ولاية كيرالا الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا إلزاميًا للركاب القادمين بغض النظر عن أصل الراكب ، وجعلت كارناتاكا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، مقسمًا بالتساوي في الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي ، إلزاميًا للركاب القادمين من "حالات الانتشار العالية" مثل ماهاراشترا، ودلهي، وتاميل نادو.





وفي غضون ذلك، قيدت ولاية ماهاراشترا، التي لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة (50231)، عدد الإقلاع والهبوط من مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي إلى 25.





وفي 20 مايو، أعلنت وزارة الطيران المدني الفيدرالية استئناف الرحلات الداخلية من 25 مايو.





وقال وزير الطيران هارديب بوري الأحد، إن الحكومة تأمل في استئناف خدمات الطيران الدولية قبل يوليو إذا كان الوضع طبيعيًا.





وحتى اليوم الاثنين، بلغ عدد الحالات التي تحمل فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة 138845 حالة، بما في ذلك 57721 حالة شفاء و 4021 حالة وفاة وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفيدرالية.