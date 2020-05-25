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فن

في عيد ميلادها.. لماذا لم تذهب ناهد السباعي إلى حفل زفافها

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:20 م
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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نبيل العدوى

تحتفل اليوم الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الذي يوافق 25 من شهر مايو، وهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدة الملك، أما والدها فهو المخرج مدحت السباعي.

وقد قدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نسر الله.

وأيضا:تتعمد ناهد السباعي بين حين وأخر إثارة الجدل عبر اطلالتها في مختلف المناسبات ولا سيما على البساط الأحمر.

وبعد خطوبتها وعقد قرانها بشكل مفاجئ، قررت ناهد السباعي عدم حضور حفل زفافها، الأمر الذي شكل صدمة مدوية لعائلتها وعائلة زوجها وأصدقائها.

وقالت بعدها أنها لعدة أسباب لم تشعر بالارتياح لاكمال الزيجة، وفضلت أن تنام في هدوء بدلا من أن تكمل حياتها دون رغبة حقيقية من الزواج بعد مشاكل كبيرة حدثت قبيل ساعات من الحفل.


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