إنفوجراف الاتصالات خلال رمضان: 99%؜ زيادة في استخدام الإنترنت و115% يوتيوب و65% سناب شات

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان.





ويظهر من التقرير استمرار الزيادة فى استهلاك الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة فى المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد.





وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر فى استهلاك تطبيقات الإنترنت التى تقدم محتوى ترفيهى مثل المسلسلات والبرامج وتظهر المؤشرات ما يلى :

المكالمات الصوتية الدولية :

· ​زيادة فى المكالمات الصوتية الدولية بنسبة ٤٪؜ خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19 ٪؜منذ بدء الحظر.

· انخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة ١٠ ٪؜ تقريبا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

الانترنت :

●​زيادة فى استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة ١٢ % فى شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلى إلى99٪؜ منذ بدء حظر التجوال.

●​زيادة فى استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة ١٧% لترتفع نسبة الزيادة فى استهلاك الانترنت المحمول الى35٪؜ منذ بدء الحظر.

وقت الذروة :

انخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل الى ١٤ ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد ١٥ ساعة في الأسبوع الثالث من ابريل٫ وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس"

وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت فيما يلى:

●​الزياده فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى ١٩% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية الى395٪؜ منذ بدء الحظر.

●​زيادة فى نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهى لتصل إلى ٢٩٢ % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى315 ٪؜ منذ بدء الحظر.

●​الزيادة الكبيرة فى استخدام تطبيقات الانترنت خلال شهر رمضان ونسب الزيادة فى استخداماتها واهمها ما يلى:

.1.​زووم: هو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة٣٤٥٦٪؜

.2.​تلي جرام: هو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١١٠٠ %

.3.​شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التى تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١٥٧%

.4.​الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة ٧٥%

.5.​تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ٢٤%

.6يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١١٥٪

.7​تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

●​سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67 %

●واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٢٧%

●​فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة ٤٤ %

●​انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12 %

ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومى واستيعاب أى زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.