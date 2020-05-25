الكويت: 9 حالات وفاة و665 إصابة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل 9 حالات وفاة، و665 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 165 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 21 ألفا و967 حالة.





وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.





وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، و196 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و148 حالة لمواطنين كويتيين، و96 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و73 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.





وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 182 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 2723 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 273 الفا و812 مسحة.





وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.





وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و838 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 156 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 21 ألفا و302 حالات حتى يوم أمس.



