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بين الناس

تجمعات شبابية في وسط البلد وكوبري قصرالنيل .. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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منار نور _ عز حسين _ ابانوب نبيل
شهد محيط وسط البلد ، وكورنيش النيل ، وكوبري قصر النيل ، تجمع عدد من الشباب للاحتفال بثاني ايام عيد الفطر المبارك وتجاهل تعلميات وزارة الصحة بالتزام البقاء في المنزل . 

وقام عدد من الشباب والاطفال بالنزول والتجول في شوارع وسط البلد وكورنيش النيل ، وسط تشديدات أمنية  . 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. 


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