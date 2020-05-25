هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟ الإفتاء توضح

الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور له

أرسلت سيدة سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه : " لم أصلي منذ سبع سنوات هل يجوز التوبة والعودة للصلاة ، وهل التوبة كافيه لعدم أداء الصلاة الفائتة ؟





رد الشيخ أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجب عليك التوبة توبة نصوح واعلمي ان التوبة لا تكون بديلة عن الصلاة الفائتة بل ستظل دين في رقبتك حتى تقضيها .



