استنوا حفلة العيد.. أنغام تروج لحفلتها غدا

روجت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لحفلتها الـ أونلاين الغنائية، التي ستقدمها غدًا الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وكتبت أنغام، تغريدة لها عبر تويتر، قائلة: «استنوا حفلة العيد بكرة من مسرح الصوت والضوء على قناة DMC الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.. كل سنة وانتوا طيبين».
ويُعرض للفنانة أنغام، حفل غنائي على قناة "DMC" ثالث أيام العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وكانت أنغام كتبت منشورا لها :"مبسوطة جدا اننا هنحتفل بالعيد مع بعض وحفلة جديدة من مسرح الصوت والضوء بقيادة المايسترو #هاني_فرحات.. ثالث أيام العيد الساعة ١٠ مساء على قناة @dmctv.eg".
يذكر أن أنغام، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".
تقول كلمات الأغنية :"اوقات بتفرق ما بينا المسافات .. وبنبعد عن بعضينا ساعات .. توحشنا قعدتنا واجمل حكايات .. وساعات دنيتنا بتتغير في يومين .. ونحس ف وقت اننا مالي .. مين عارف بكرة فيه ايه ولا الخير فين .. وعشان قلبنا بيخاف على حبايبنا راضيين بالبعد".
أيام هتعدي ونرجع لحياتنا .. ونعيش مع بعض ..يا سلام .. لما هترجع بينا الايام .. ونفتح عينا نلاقي قوام ..بادينا عدينا كل ده بسلام .. وأكيد هتجمع بينا كتير مواعيد .. والشمس هتيجي ببكرة جديد .. يجمعنا ويقرب كل اللي بعيد".
استنوا حفلة العيد بكرة من مسرح الصوت والضوء على قناة DMC الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر.. كل سنة وانتوا طيبين ❤️ pic.twitter.com/Jb4ssup8zW— Angham (@Angham) May 25, 2020