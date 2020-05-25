استنوا حفلة العيد.. أنغام تروج لحفلتها غدا

وكانت أنغام كتبت منشورا لها :"مبسوطة جدا اننا هنحتفل بالعيد مع بعض وحفلة جديدة من مسرح الصوت والضوء بقيادة المايسترو #هاني_فرحات.. ثالث أيام العيد الساعة ١٠ مساء على قناة @dmctv.eg".

وكانت أنغام كتبت منشورا لها :"مبسوطة جدا اننا هنحتفل بالعيد مع بعض وحفلة جديدة من مسرح الصوت والضوء بقيادة المايسترو #هاني_فرحات.. ثالث أيام العيد الساعة ١٠ مساء على قناة @dmctv.eg".

ويُعرض للفنانة أنغام، حفل غنائي على قناة "DMC" ثالث أيام العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويُعرض للفنانة أنغام، حفل غنائي على قناة "DMC" ثالث أيام العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يذكر أن أنغام، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".









تقول كلمات الأغنية :"اوقات بتفرق ما بينا المسافات .. وبنبعد عن بعضينا ساعات .. توحشنا قعدتنا واجمل حكايات .. وساعات دنيتنا بتتغير في يومين .. ونحس ف وقت اننا مالي .. مين عارف بكرة فيه ايه ولا الخير فين .. وعشان قلبنا بيخاف على حبايبنا راضيين بالبعد".







