جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة لمسن داخل شقة بمدينة طلخا

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور عدد من الأهالى على جثة مسن داخل شقه بمدينة طلخا فى حالة تعفن عقب انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من عدد من الأهالى بانبعاث رائحه كريهة من شقه بشارع الحدادين بجوار مدرسة النصر الابتدائية بمدينة طلخا.





و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وباستئذان النيابة تم كسر باب الشقة وعثر على جثة متحللة لشخص يدعى أسامة . ا يبلغ من العمر ٦٣ عاما .







