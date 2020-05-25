AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة لمسن داخل شقة بمدينة طلخا

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:59 م
جثه
جثه
Advertisements
همت الحسينى
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور عدد من الأهالى على جثة مسن داخل شقه بمدينة طلخا فى حالة تعفن عقب انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من عدد من الأهالى بانبعاث  رائحه كريهة من شقه بشارع الحدادين بجوار مدرسة النصر الابتدائية  بمدينة طلخا.

و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وباستئذان النيابة تم كسر باب الشقة وعثر على جثة متحللة لشخص يدعى أسامة . ا  يبلغ  من العمر ٦٣ عاما  .


وبسؤال  عدد من جيرانه أكدوا انهم لم يروه منذ فتره ويرجح أن يكونوا توفى ولم يشعر به احد حيث يعيش بمفرده وتم نقل الجثه الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه التى ارت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاه وكلفت  المباحث بتحرياتها حول الواقعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باع عفش الشقة عشان يشتري استروكس.. حل لغز جثة شقة الدقي المتعفنة

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفل رضيع ملقى وسط القمامة بطلخا

ترشيحاتنا

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

سرادق عزاء يتسبب فى وفاة 3 أشقاء بـ كورونا .. ماذا يحدث في الشرقية؟

رد الجميل .. وزيرة الصحة: دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير للمصابين من الأطقم الطبية

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا