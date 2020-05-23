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محافظات

كلب يتسبب في مقتل صاحبه بالدقهلية.. ماذا حدث؟

السبت 23/مايو/2020 - 07:56 م
كلب يستبب في مقتل
كلب يستبب في مقتل صاحبه بالدقهلية.. ماذا حدث؟
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه عقب سقوطه من اعلى احد منازل بلقاس اثناء هروبه من المواطنين عقب اطلاقه كلبا كان بحوزته هو واخرين على احد السائقين رفض استقلالهم السياره وبحوزتهم الكلب.


تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من اهالى مدينة بلقاس بمصرع شخص اثر سقوطه من اعلى احد المنازل بجوار الموقف بمدينة بلقاس.

وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين أن المتوفى يدعى محمد ح. ف ٢٤ عاما كهربائى ومقيم بلقاس  وبالفحص تبين ان المتوفى كان برفقته اثنين من أصدقائه وبحوزتهم كلب وتوجهوا الى الموقف بالمدينه لاستقلال احدى السيارات.

واضاف شهود عيان ان  السائق رفض استقلالهم السياره وبحوزتهم الكلب فقاموا بإطلاق الكلب علي السائق مما احدث اصابته فقام الاهالى بالجرى وراء المتوفى إلا أنه صعد على احد المنازل الملاصقه للموقف وقام بالقفز مما أدى إلى وفاته .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط اصدقائه وبحوزتهم الكلب وتم تحويل السائق الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

 فيما تم نقل الجثه الى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
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