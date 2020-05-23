تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قيام الأم بتعذيب رضيعتها وقيام زوجها بالتعدى جنسيًا عليها مع استعجال تقرير طب الشرعى حول الإصابات الموجودة فى الطفلة.

اقرأ أيضًا:

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد يوسف صبري، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى المستشفى وبسؤال والدة الطفلة اتهمت زوجها ويدعى" أحمد.ر.ا " 26 عاما عاطل، بالتعدي على نجلتها "جنسيا" وأحداث تهتك بعضوها التناسلي مما تسبّب في إصابتها بنزيف حاد.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد يوسف صبري، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى المستشفى وبسؤال والدة الطفلة اتهمت زوجها ويدعى" أحمد.ر.ا " 26 عاما عاطل، بالتعدي على نجلتها "جنسيا" وأحداث تهتك بعضوها التناسلي مما تسبّب في إصابتها بنزيف حاد.





وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة التعدي على ابنة زوجته مستغلا عدم تواجدها في المنزل ونزعه للبامبرز وملابسها والتعدي عليها جنسيا مضيفا أن ذلك حدث نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة التي جعلته يشاهدها بالغة وعند اغتصابها أصيبت بنزيف حاد إلا أن زوجته عادت لتشاهد الواقعة وتجري بها نحو المستشفى.





وباستدعاء والد الطفلة اتهم الأم أيضا بالقيام بتعذيب الرضيعة نظرا لوجود اثار تعذيب على جسد نجلته وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.



