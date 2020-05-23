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حوادث

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

السبت 23/مايو/2020 - 05:15 م
سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية
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همت الحسينى
قررت نيابة بلقاس بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قيام الأم بتعذيب رضيعتها وقيام زوجها بالتعدى جنسيًا عليها مع استعجال تقرير طب الشرعى حول الإصابات الموجودة فى الطفلة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من مركز بلقاس بوصول الطفلة "س.م م" تبلغ من العمر سنتين، مصابة بنزيف وتهتك في أعضائها التناسلية وقطع في المهبل إثر محاولة اغتصابها.

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وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد يوسف صبري، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى المستشفى وبسؤال والدة الطفلة اتهمت زوجها ويدعى" أحمد.ر.ا " 26 عاما عاطل، بالتعدي على نجلتها "جنسيا" وأحداث تهتك بعضوها التناسلي مما تسبّب في إصابتها بنزيف حاد.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة التعدي على ابنة زوجته مستغلا عدم تواجدها في المنزل ونزعه للبامبرز وملابسها والتعدي عليها جنسيا مضيفا أن ذلك حدث نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة التي جعلته يشاهدها بالغة وعند اغتصابها أصيبت بنزيف حاد إلا أن زوجته عادت لتشاهد الواقعة وتجري بها نحو المستشفى.

وباستدعاء والد الطفلة اتهم الأم أيضا بالقيام بتعذيب الرضيعة نظرا لوجود اثار تعذيب على جسد نجلته وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

يذكر أن مركز بلقاس قد شهد منذ عامين واقعة شبيهة والتي عرفت بقضية "طفلة البامبرز" والتي قام فيها عامل بالتعدي على رضيعة جنسيا بقرية دملاش وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم .
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