انتشال جثة ثانى غريق بنبروه بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية اليوم الجمعة للمرة الثانية من انتشال ثانى جثمان لشاب غرق فى إحدى الترع بعزبة العاصيه التابعه لقرية بهوت بمركز نبروه جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة من عدد من الاهالى فى عزبة العاصية التابعه لمركز نبروه بغرق شاب بمياه احدى الترع بالعزبة جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو .





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وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه يدعي كريم محمد 15 عاما من قرية بهوت التابعه لمركز نبروه وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة .



