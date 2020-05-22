AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتشال جثة ثانى غريق بنبروه بالدقهلية

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:36 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية  اليوم الجمعة للمرة الثانية من انتشال ثانى جثمان لشاب غرق فى إحدى الترع بعزبة العاصيه التابعه لقرية بهوت بمركز نبروه جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة من عدد من الاهالى فى عزبة العاصية التابعه لمركز نبروه  بغرق شاب بمياه احدى الترع بالعزبة جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو .


وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان  وبالفحص تبين أنه يدعي كريم محمد 15 عاما من قرية بهوت التابعه لمركز نبروه  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامه كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانقاذ النهرى بالدقهلية ينتشل جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بمياه البحر الجديد بالكردي

غرق شاب في نهر النيل بطوخ

انتشال جثمان شاب من نيل المنصورة

غرق شاب أثناء الاستحمام فى مياه النيل هربا من شدة الحرارة بالمنيا

غرق صائما..مصرع شاب بالدقهلية أثناء استحمامه فى الترعة هربا من حرارة الجو

انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لتحطم الطائرة المدنية الباكستانية قرب مطار كراتشي

الحكومة تنفي ترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات

قفزة جديدة..السعودية تسجل 2642 إصابة كورونا جديدة في 24 ساعة

تحويلات مرورية في منطقة العروبة بمصر الجديدة حتى الجمعة القادمة

بقع دماء على ملابس بائعة المناديل.. الضحية: ركبت مع السواق من منشية ناصر علشان يوصلني للقاهرة الجديدة وهناك اغتصبني

أمير الكويت معاتبا وسائل الإعلام: أشعر بالأسف لما تبثوه من مغالطات وإساءات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر