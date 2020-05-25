التنقيب على القمر والخروج من معضلة الكورونا

فى 10 أبريل 2020 في خضم جائحة عالمي ، وجد الرئيس دونالد ترامب أمر تنفيذيا للشركات الأمريكية لاستخراج الموارد المعدنية للقمر . يوضح الأمر التنفيذي أن الإدارة لا تنظر إلى الفضاء والأجرام السماوية على أنها مشاعات عالمية ، مما يسمح بعمليات التعدين دون أي معاهدات دولية . والولايات المتحدة لا تعتبر الفضاء مشاعا عالميا . وفقًا لشركة Mining Technology ، ينص الأمر على أن الشركاء التجاريين يشاركون في برنامج مبتكر ومستدام برئاسة الولايات المتحدة ، لقيادة عودة البشر إلى القمر للاستكشاف والاستخدام على المدى الطويل ، تليها بعثات بشرية إلى المريخ وغيرها الأماكن. وتضيف الوثيقة أن الاستكشاف الناجح للفضاء على المدى الطويل يتطلب كيانات تجارية لاستعادة واستخدام الموارد ، بما في ذلك بعض المعادن في الفضاء الخارجي. في حين أشار الأمر على وجه التحديد إلى أن العودة إلى القمر ستسمح للبلاد باستكشاف المعادن القمرية واستغلالها ، فإنه يعني ضمنيًا أن تسويق النظام الشمسي في المستقبل سيطبق على "القمر والمريخ والأجرام السماوية الأخرى" مثل The Palm Springs ذكرت شمس الصحراء . لم توقع الولايات المتحدة قط على معاهدة القمر لعام 1979 ، والتي تنص على أن الاستخدام غير العلمي لموارد الفضاء يجب أن يخضع للوائح الدولية. ثم في عام 2015 ، أصدر الكونجرس قانونًا يسمح للشركات الأمريكية والمواطنين باستخدام موارد من القمر والكويكبات . تاريخيا إن الرغبة في نهب الموارد الطبيعية جزء لا يتجزأ من سياسات الإدارة على الأرض. فتحت إدارة ترامب مساحات شاسعة من الأراضي العامة للتعدين وألغت اللوائح البيئية في محاولة لدعم صناعة الفحم. تجاهلت الحكومة الفيدرالية بشكل روتيني الطلبات لتحديث القانون الرئيسي الذي يحكم تعدين الصخور الصلبة ، حتى مع اعتناء الكوكب بأزمة مناخية . وكان القانون لم تمس على نحو فعال منذ إنشائها في عام 1872. يبدو أن مصالح الولايات المتحدة في القمر تدور حول بناء هيمنه مستدامة. في عام 2024 ، ستهبط مهمة Artemis 3 عند القطب الجنوبي للقمر. فإن وكالة ناسا لديها خطط لبعثات أرتميس المستقبلية لخلق "وجود القمر المستدام" في عام 2028. يُنظر إلى برنامج Artemis على أنه برنامج لإنشاء محطة طريق لرحلة أمريكية في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ ، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف ستعمل هذه الخطط طويلة المدى ولا الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة مثل SpaceX . ومن المرجح ان يستثمر العلماء والباحثون الكثير من الوقت والموارد بطرق تمكن رواد الفضاء من جمع ما حولهم على القمر أو على كوكب المريخ من أجل صنع مواد البناء والمأوى المستدام للحياة وحتى الوقود المتجدد للناس الذين يقيمون على هذه الأجرام السماوية.

ووفقًا لوثائق نشرها البيت الأبيض ، فإن الأمر التنفيذى يرفض الاتفاق العالمي لعام 1979 المعروف باسم معاهدة القمر الذي ينص على أن أي نشاط في الفضاء يجب أن يتوافق مع القانون الدولي. وينص الامر على أنه "يجب أن يكون للأمريكيين الحق في الانخراط في الاستكشاف التجاري واستعادة الموارد واستخدامها في الفضاء الخارجي". . هذا فى الوقت الذى أدانت روسيا الخطوة ، التي أشارت إلى أن أمريكا ربما تحاول "خصخصة الفضاء" ، يقول مسؤولون أمريكيون إن معاهدة 1979 لم توقعها سوى 17 دولة من بين 95 دولة عضو في لجنة الأمم المتحدة ذات الصلة. قال سكوت بيس ، من المجلس الوطني للفضاء ، في بيان نيابة عن البيت الأبيض: "بينما تستعد أمريكا لإعادة البشر إلى القمر والرحلة إلى المريخ ، فإن هذا الأمر التنفيذي يحدد سياسة الولايات المتحدة تجاه استعادة واستخدام موارد الفضاء ، مثل الماء وبعض المعادن ، من أجل تشجيع التنمية التجارية للفضاء ". واتهمت وكالة الفضاء الروسية ، روسكوزموس ، ترامب بوضع أساس للاستيلاء على الكواكب الأخرى. وقالت في بيان "محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعليا على أراض من الكواكب الأخرى بالكاد تضع الدول (في طريقها إلى) تعاونا مثمرا." وقد صلت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة ، لكن التعاون في الفضاء استمر على الرغم من مجموعة من الخلافات حول كل شيء من أوكرانيا إلى اتهامات بالتدخل في الانتخابات. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "أي نوع من محاولات خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر أمرًا غير مقبول". كان الأمر يتماشى ويتسق تمامًا مع موقف إدارة ترامب بشأن التعدين المحلي ، الذي سعت إلى تشجيعه من خلال التراجع عن سلسلة من الحماية البيئية على الرغم من الإدانة واسعة النطاق. في ديسمبر 2018 ، أطلق قوة الفضاء كفرع للجيش الأمريكي ، قائلًا "الفضاء هو مجال القتال الحربي الجديد في العالم". مع ذلك ، تشير تصريحاته من حين لآخر إلى فهم هش لعلم الفلك .

ومن دول الثالث المتقدمه فى بحوث القمر تأتى الهند . يواصل برنامج الهند القمري إحراز تقدم في مهمة Chandrayaan-2 إلى القمر. كان هبوط المركبة الفضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر إنجازًا بالنسبة إلى دلهي ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية. في السابق ، هبطت البعثات الأمريكية والسوفيتية والصينية. تمثل مهمة الهند القمرية الجيوبلوتكس المتزايدة للقمر ، حيث تأمل الهند في الانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين في رسم خرائط للمستقبل القمري. بعد عام من الموعد المحدد ، أطلقت الهند Chandrayaan-2 قبل ستة أسابيع 6-9- 2019 وتتكون من مركبة فضاء ومركبة ، فيكرام ، محملة بمركبة ذات ست عجلات والتي يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 500 متر. تتمثل الأهداف الرئيسية للبعثة في التحقيق في القطب الجنوبي للقمر غير المكتشف وتوفير خرائط تفصيلية لمصادر المياه في هذه المنطقة. قبل 11 عامًا ، كانت الهند لاول مره بالقرب من القمر مع Chandrayaan-1. في عام 2008 ، حيث أطلق Chandrayaan-1 مسبار ارتطام بالقرب من القطب القمري ، أظهر المياه المتجمدة على القمر. بسبب العديد من المشاكل التقنية ، عملت Chandrayaan-1 لمدة 312 يومًا حتى أغسطس 2009. من الواضح أن وجود المياه في القطب الجنوبي للقمر يجعلها موقعًا مستقبليًا جذابًا لمهمات رواد الفضاء ، كما هو الحال في المنطقة التي يُعتقد أنها غنية بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والتيتانيوم. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يكون الهليوم 3 وفيرًا وقابلًا للاستخراج بمرور الوقت لاستخدامه في إنتاج الطاقة النووية. بالنسبة لدلهي ، تعد مهمة الهند إلى القطب الجنوبي للقمر واحدة من أهم المناطق للاستغلال الصناعي.

كما وضعت الصين بالفعل خططًا لاستيطان القمر بالقرب من أهدافها الفضائية طويلة المدى. في وقت سابق من هذا العام ، هبطت الروبوتية الصينية Chang'e 4 على الجانب البعيد من القمر في رحلة فضائية أولًا. كما تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لهبوط مركبة فضائية في القطب الجنوبي للقمر في عام 2022 للحفر تحت السطح بحثًا عن جليد الماء. وتسعى الأنشطة الفضائية للأوروبيين والاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية إلى استخدام الهيليوم 3 ، الذي قد يكون مفيدًا لتغذية مفاعلات الاندماج الأوروبية المستقبلية. السباق على القطب الجنوبي للقمر مستمر. وتخطط ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي بحلول عام 2024. لا تتعلق هذه المهام بإنجازات الفضاء ، بل تتعلق بالموارد الاقتصادية الفضائية. تشير التقديرات إلى أن صناعة تريليون دولار بحلول عام 2040 تعني أن السباق مستمر لتعدين الفضاء والأطر القانونية.

تختبر الهند أسلحة مضادة للأقمار الصناعية (ASAT) لتركد إن دلهي لها قوة فضائية إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة. إن الأسلحة المضادة للسواتل (الاقمار الصناعيه) هي شكل من أشكال القوة الفضائية والأمن الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه سلاح ردع. علاوة على ذلك ، أصبح الفضاء يتم تأمينه بشكل متزايد لحماية الأصول المدارية والقمرية اللاحقة. أنشأت الهند هذا العام وكالة الفضاء الدفاعية (DSA) ومنظمة أبحاث الفضاء الدفاعية (DSRO). سيقوم DSA برسم استراتيجية تحمي أصول الهند في الفضاء الخارجي وتبني القدرة على تطوير أنظمة أسلحة مدارية مضادة للفضاء وقيمة مضادة لأغراض الردع. تم تكليف DSRO بتقديم الدعم التقني والبحثي . أنشأت الولايات المتحدة خدمة الفضاء DSA ، حيث أنشأت الصين قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي (PLASSF) في عام 2015. تشير التغييرات الأخيرة في سياسة الفضاء الهندية إلى أن البلاد أصبحت الآن منافسًا خطيرًا للمستقبل الاستراتيجي ، حيث ستلعب موارد الفضاء دورًا مهمًا في تحديد مستقبل القوة الدولية. القمر مهم للتنمية المستدامة والتقدم على الأرض.