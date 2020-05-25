إصابة جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد وغيابه لمدة 3 أسابيع

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، على مستوى الركبة، وابتعاده عن الفريق لمدة 3 أسابيع.
ونشر النادي الإسباني بيانًا منذ قليل، أشار إلى أن لاعبه البرتغالي تعرض للإصابة في تمرينات الفريق، ليخضع للفحوصات في مستشفى جامعة نافارا.
وأوضح النادي، أنه قد تم تشخيص إصابة فيليكس بالتواء في أربطة الركبة للقدم اليسرى، ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.
وانضم جواو فيليكس لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مطلع هذا الموسم، مقابل ما يقرب من 130 مليون يورو، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، ليشارك معه في 28 مباراة هذا الموسم، حيث تعرض لإصابتين من قبل.
يذكر أن الحكومة الإسبانية وافقت على استئناف الدوري، يوم 11 يونيو المقبل، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا، في انتظار موافقة رابطة الليجا واتحاد اللعبة.