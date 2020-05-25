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فن

شاهد ..ياسمين عبد العزيز بفستان الفرح

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:15 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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ندى فكري - مريم عزت
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها من مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت ياسمين عبد العزيز بفستان الفرح وهي تضع الميكب في الحلقه الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه.

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" كنتي زي القمر في المسلسل ده ".

وتابعت أخرى قائلة :" كنتوا أحلى نهاية مسلسل ".

وتابعت إحدى محبين ياسمين قائله : انتي قمر في المسلسل ده و مراد كان يجنن.

وشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.
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