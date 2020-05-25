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برلمان

استقالات الأطباء.. البرلمان يكشف مخطط الإخوان لضرب الدولة

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:50 م
استقالات الأطباء
استقالات الأطباء
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أحمد أيمن
كشف نواب البرلمان عن سر الأزمة التي نشبت بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بعد تسجيل صفوف الفرق الطبية خلال الساعات الماضية، حالة وفاة جديدة لأحد شباب الأطباء العاملين بمستشفى المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "Covid-19" أثناء عمله داخل المستشفى، مؤكدين -النواب- أن الأزمة ترجع إلى مخطط إخواني هدفه ضرب الأطقم الطبية.

يأتي ذلك وسط اتهامات صريحة من نقابة الأطباء لوزارة الصحة بالتقاعس عن حمايته وحماية زملائه من الفرق الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية في ظل هذه الجائحة الوبائية. 


أوضحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل المخطط في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة دون تحرك من الجهات المعنية.

وقالت النائبة في طلبها، إن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وعلقت: يبدو أن الفترة المقبلة، سوف تشهد استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بالخيانة إن كان دون سبب حقيقي أو بهدف ضرب الدولة.

وأوضحت أن المخطط قائم على خفض واضعاف الروح المعنوية للجيش الأبيض وسلبه عزيمته على القتال، وايشاع حالة تخلي الحكومة عن دعمها وتامينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

ولفتت إلى أن نقابة الأطباء أصدرت بيانات علقت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية  بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وشددت عطوة على أن ذلك لا يمنع أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

كما أكدت على ضرورة من قيام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وأشارت النائبة إلى أن هناك دور كبير على وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء في اجهاض هذا المخطط، وتأكيد دعم الأطقم الطبية في الأزمة، وحرص الدولة على تامينهم بشكل فائق يحميهم ويحمي أسرهم، مختتمة: وقبل ذلك هناك دور اكبر على المواطنين، في دعم الأطقم الطبية، ويجب تشكيل حملات توعية بهذا الأمر، حتى نرفع الروح المعنوية للاطقم الطبية ونواجه هذه المخططات.

بدوره حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من وجود مخطط إخواني جديد يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وأشارت عامر، في بيان له، إلى أن المتابع لمنشورات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية، سوف يلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية.

وأوضح: اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تروج لهذا الأمر من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وأكد: تستغل هذه الحملة تقصير وزارة الصحة في حماية الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، ووجود إصابات كثيرة بينهم، وتحاول تصدير هذا الأمر على أنه حالة عامة رغم عدم صحة ذلك.

وطالب بتحرك الأجهزة المعنية في الحكومة ووزارة الصحة لإجهاض هذا المخصص وحماية الدولة من تبعات هذا الأمر.
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