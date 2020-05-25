أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية

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ماجدة بدوى طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء بعدم الانجراف خلف الشائعات التي يطلقها أعداء الدولة، مؤكدا أن مروجي الشائعات يريدون أن يتصيدوا الأخطاء، وينشروا الأكاذيب، وهذا ليس فى صالح الوطن.

وأكد "شهاب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الاهتمام بالأطقم الطبية وإحاطتهم بالرعاية الشاملة، مستطردا "قد رأينا هذا منذ بداية الأزمة، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي قرارات هامة لصالح الأطباء، وهذا ناتج من حرصه الشديد على مصلحة الأطقم الطبية".

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وتابع أن متطلبات الأطباء بتوفير 20 سريرا بكل مستشفى عام هو طلب عادل، حيث إننا رأينا سقوط عدد كبير من الأطقم الطبية ضحايا لفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن الأطقم الطبية يعملون دائما لمصلحة الوطن ويؤدون واجبهم بمنتهي الوطنية والشفافية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.

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