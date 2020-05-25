AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:44 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى
طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء بعدم الانجراف خلف الشائعات التي يطلقها أعداء الدولة، مؤكدا أن مروجي الشائعات يريدون أن يتصيدوا الأخطاء، وينشروا الأكاذيب، وهذا ليس فى صالح الوطن.

وأكد "شهاب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الاهتمام بالأطقم الطبية وإحاطتهم بالرعاية الشاملة، مستطردا "قد رأينا هذا منذ بداية الأزمة، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي قرارات هامة لصالح الأطباء، وهذا ناتج من حرصه الشديد على مصلحة الأطقم الطبية". 


وتابع أن متطلبات الأطباء بتوفير 20 سريرا بكل مستشفى عام هو طلب عادل، حيث إننا رأينا سقوط عدد كبير من الأطقم الطبية ضحايا لفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن الأطقم الطبية يعملون دائما  لمصلحة الوطن ويؤدون واجبهم بمنتهي الوطنية والشفافية. 

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة بسبب مسحات كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى حميات العباسية؟

مصر تحارب كورونا والأطباء يهاجمون الصحة..التفاصيل الكاملة لأزمة الوزارة والنقابة بسبب ضحايا الجيش الأبيض

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

رد الجميل .. وزيرة الصحة: دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير للمصابين من الأطقم الطبية

وزيرة الصحة: إجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية خاص بفيروس كورونا حتى الآن

الصحة تكشف الحقائق حول فيروس كورونا.. والأطباء: دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لمصابي الأطقم الطبية.. إجراء 19 ألف تحليل.. و291 مصابا و11 وفاة في جيش مصر الأبيض حتى الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. تجمعات بأعداد ضخمة على الشواطئ الأمريكية

بعد تزايد الحالات.. كيف تحصن جسمك ضد كورونا؟

أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

الصحة: خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

غاب البشر وحضرت الطبيعة .. ظواهر تتعرض لها الكعبة في زمن كورونا

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء من نوع خاص .. بطل الاختيار يزور قبر الشهيد علي السيد.. صور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم .. صور

بعد تزايد الحالات.. كيف تحصن جسمك ضد كورونا؟