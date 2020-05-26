أخبار التوك شو.. ملحمة البرث بعيون أبطالها.. قرارات عاجلة للصحة العالمية.. تفاصيل وفاة الطبيب وليد يحيى بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الإثنين، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أحد الناجين من معركة البرث: الشهيد منسي كان قناصا رفيع المستوى

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء.

وقال تايسون، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن أعدادهم كانت كبيرة في المعركة وكانوا يعملون بسرعة، مضيفا أن الشهيد منسي كان قناصا رفيع المستوى وكان يقتلهم بسرعة لم اراها من قبل.





معركة البرث.. الشهيد علي علي ظل يضرب الإرهابيين بسلاحه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث والتي حدثت عام 2017 في سيناء.

وقال تايسون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن الشهيد الجندي علي علي كان بطلا كبيرا، معقبا:"أصيب في كل حتة بجسمه واخدها من فوق لتحت، وقتل من الإرهابيين كتير قوي".





كلامه خلانا نجري خلفه إلى سيناء.. ناجٍ من معركة البرث يتذكر أول لقاء مع الشهيد أحمد منسي

روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل أول لقاء من الشهيد العقيد أركان حرب منسي.

وأضاف حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن "أول لما دخلت الكتيبة قيل لي تعال اسمع محاضرة منسي، وقال كلام كبير خلانا ذهبنا نجري خلفة للذهاب لسيناء".





البطل حسنين يروى مفاجأة بعد استشهاد منسى ..طلقة خرجت من سلاحه وفحصنا جثمانه للتأكد من وفاته

روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء، واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي.

وقال حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إن :"أنا طلعت فوق السطح في عز المعركة، ووجدت الشهيد البطل منسي استشهد وكان واخد ساتر على الخزان الماء الموجود فوق السطح".





بطلا البرث الناجيان.. أحمد موسى يهدي درع صدى البلد لـ تايسون وأحمد حسنين

كرم الإعلامي أحمد موسى، الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، والجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء.

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن منظمة الصحة العالمية علقت استخدام الدواء المضاد لـ الملاريا في اختباراتها لعلاج كورونا.

وأوضح مذيع اكسترا نيوز أن منظمة الصحة قررت وقف عقارين هما" كلوروكين، هيدروسكي كلوروكين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعليق التجارب السريرية مؤقتا لعقار هيدروسكي كلوروكين بشأن علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر يكشف تفاصيل وفاة الطبيب وليد يحيى بكورونا

روى الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، تفاصيل وفاة الدكتور وليد يحيى متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال عطا، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن حالة الدكتور وليد يحيى وصلت مستشفى التأمين الصحي متأخرا.





قال محمود محسن والد الشهيد محمد محمود الشهير بـ "الهرم" ، إن اجمل ما حدث له في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مسلسل " الأختيار" ، الذي أسعده وتعرف المصريين من خلاله على أبنه البطل.

وأضاف محمود محسن، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أن شهداء الجيش المصري ليس فخرا لبلدهم فقط بل هم فخر للعالم كله.

وأوضح أنه كان على علم بأن ابنه يحارب تكفيريين وأنه في مهمة صعبة من أجل وطنه، لافتا إلى أن المقدم أحمد المنسي كان يتعامل مع الجنود كأنهم أولاده.

شريف الدسوقي: كنت مرشحا لدور آخر في مسلسل بـ 100 وش ..فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي، إن المخرجة كاملة أبو ذكرى رشحته لدور "سبعبع" في مسسل "بـ 100 وش" خلال مقابلة في بمهرجان الجونة.

وأضاف شريف الدسوقي عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أنه كان مرشح لدور آخر فى المسلسل، لكن الفنانة كاملة أبو ذكري رشحته من خلال خبرتها لدور أفضل.

وأشار شريف الدسوقي إلى أن الشخصية الأخرى التي كان مرشح لها، هي شخصية موظف السجل "سامح"، ولكن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى رأت فيه شخصية أخرى.

لا ليا حبيب ولا غريب.. دنيا ماهر: الجملة كانت ثقيلة على قلبي..فيديو

قالت الفنانة دنيا ماهر ، إن أمتع شيء في التمثيل ، هو أن الفنان يكون قادر على التنكر في أكثر من شخصية وأكثر من حالة نفسية مختلفة.

وأضافت الفنانة دنيا ماهر عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أن أكثر ما يسعدها هو أن الجمهور يشعر بإختلاف حقيقي في أدوارها، فلا يخلط بين دورها في مسلسل وأخر، نظرا لما تقدمة من أختلاف في الأدوار.

يسرا: تعرضت للإجهاض ونفسي أبقى أم .. وبعمل البوتكس للتجميل..وعادل إمام أنقذ حياتى

حلت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج التاسعة والذى يعرض على القناة الأولى"، وتحدثت الفنانة عن العديد من تفاصيل مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، بجانب أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية، مضيفة: بعمل البوتكس منذ اختراعه ومؤمنة بعمليات التجميل ولكن بشروط، مشيرة لدعمها لـ نور هشام سليم.

وتحدثت يسرا لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ، ودعمها لـ نور ابن الفنان هشام سليم، وأصدقاء أصيبوا بـ كورونا، كما كشفت عن تجربتها في مسلسل رأفت الهجان ورأيها في الاختيار، وحقيقة إجهاضها، مضيفة:"كان نفسي أبقى أم .. وراضية بقضاء الله وقدره

يلا نفسي .. تامر حسني يوضح أكثر صفة لا يحبها .. فيديو

قال الفنان تامر حسني، ردا على سؤال إحدى المذيعات عن وصفه للزمن الحالي إنه زمن "يلا نفسي"، موضحا أن كل شخص أصبح ينظر فقط لمصلحته دون الالتفات لمصالح غيره.

وأضاف الفنان تامر حسني خلال لقائه على "On e" ، أنه معجب بمقولة "في الزمن ده لو محتاج أيد تدفيك أمسك ايدك التانية"، موضحا أنها نصيحة للشباب بالاعتماد على النفس .

أحمد صلاح حسني: نبرة صوتي في مسلسل الفتوة جت بالصدفة وأنا بصوّر | فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني ، إن شخصية "عزمي" التي أداها في مسلسل الفتوة، من أفضل التجارب الفنية التي خاضها، بالإضافة إلى الراحة النفسية التي أحس بها مع طاقم العمل.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني خلال لقائه على قناة الحياة، أن مخرج العمل كان له دور كبير في نجاح العمل، "فهو مستمع جيد، ويأخذ بآراء الفنانين، في تعديلات شخصياتهم".

أحمد صلاح حسني يكشف كواليس اختيار ملابس شخصية عزمي في الفتوة..فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن شخصيته التي لعبها في مسلسل "الفتوة" ، وهي شخصية أبن الفتوة "عزمي"، أثرت بشكل كبير علي تحديد تفاصيل ملابسه.