لأول مرة منذ إصداره فى 1991.. وزارة قطاع الأعمال تجري تعديلات على القانون 203.. والبرلمان يوافق مبدئيا.. هشام توفيق: نستهدف زيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي



وزير قطاع الأعمال :

التعديلات تستهدف زيادة مساهمة الشركات التابعة فى الناتج القومى

قواعد جديد لتشكيل مجالس ادارات الشركات توسيع سلطات الجمعيات العامة



صرف الأرباح السنوية للعاملين بنسبة لا تقل عن 10%

المحاور الرئيسية للتعديلات



و تتمثل أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.



تشكيل مجلس الادارة



تتضمن التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.





ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.



