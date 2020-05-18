هشام توفيق: المالية تدعم قطاع الأعمال بمليار و300 مليون جنيه سنويا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن الإدارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الأعمال العام ولكن للأسف كان هناك سوء إدارة للموارد على مدى سنوات





وأضاف وزير قطاع الأعمال في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام ، إن ال32 شركة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال خاسرة.









وتابع "توفيق": " وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنويا بقيمة مليار و300 مليون سنويا وبالطبع المسئولية لا يتحملها وزير حالي أو سابق ولكن أخطاء منذ عشرات السنين وهناك خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي وبدون هذا التعديل لن يكون لاستراتيجية التطوير أي قيمة". مليار و300 مليون سنويا وبالطبع المسئولية لا يتحملها وزير حالي أو سابق ولكن أخطاء منذ عشرات السنين وهناك خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي وبدون هذا التعديل لن يكون لاستراتيجية التطوير أي قيمة".





وقال أيضا وزير قطاع الأعمال :" حللنا الفساد ووجدنا هناك تفاوت رهيب في المرتبات في 126 شركة ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير ونسعى لتفعيل الأجر بالانتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لإنهاء هذا التفاوت فهناك عاملين يحصلوا على أرباح 18 شهرا وهناك شركات لا تحصل على أرباح وهناك عاملين يحصلون على مشاتي ومصايف".





وأضاف توفيق قائلا :" فيه شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لإنتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر أعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش، وخطة التطوير تشمل نحو 70 شركة".



