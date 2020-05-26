مصرع شخص شنقا داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية في الغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه شنقا داخل منزله في قرية بوريج بمركز قطور بمحافظه الغربيه، إثر مروره بأزمة نفسية مفاجئة مما تسبب في وفاته وخصصت سياره اسعاف لنقله الي مشرحه مستشفي قطور المركزي .





وكان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا، من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بالعثور علي جثة "أحمد. س. ط" ٢٣ سنه مقيم بقرية بوريج، مركز قطور، معلقة في حبل بسقف غرفته بمنزله .





وكشفت التحريات عن أنه مر بظروف نفيسة، وتواجد علامات حول العنق نتيجة الوسيلة المستخدمة فى الانتحار.



