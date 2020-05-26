نجيب ساويرس يشعل تويتر برده على سؤال "ومين المجنونة اللي تسيبك؟"

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس علي أحد متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .





وجاء رد نجيب ساويرس "مش مجنونة.. عاقلة جدا". ووجه أحد متابعيه سؤالا له : "مين المجنونة الي تسيبك؟" ،





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وجاءت التعليقات كالآتى: " سجل عندك. واحد معجب بذكائك وسرعة بديهتك ومتابع لكل مقابلاتك التلفزيونية .. عاقلة مين الي تسيبك يا اسطورة.. هي لازم الي تسيبك تكون مجنونه فعلا.. اكيد مكنتش بتضحكها.. دي باصه عالقرشنات يا نجيب خد بالك..

هو نجيب ساويرس واحد بس و الباقي فشنك".





وكانت اخر تصريحات نجيب ساويرس حول مطالبته بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.





وكتب نجيب ساويرس :" لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط