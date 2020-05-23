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أخبار البلد

نجيب ساويرس: فرض بريطانيا حجرا صحيا 14 يومًا للزائرين يدمر السياحة والاقتصاد

السبت 23/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، تعقيبًا على قرار بريطانيا بفرض الحجر الصحى لمدة  14 يومًا للزائرين.

وقال ساويرس فى تغريدته :"فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هو القرار الأكثر غباءً، وهو القشة الأخيرة لتدمير التجارة والسياحة والاقتصاد، وخاصة المملكة المتحدة التي لا تزال ترى عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، من ذا الذي يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين في الحجر الصحي؟".

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يذكر أن أحدث تعليقات نجيب ساويرس كانت حول الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الإختيار ، حيث صرح انه بكى بسبب الشهداء.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة العقيد أحمد صابر منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء وبطولة العقيد أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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