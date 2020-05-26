بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي

تصدرت الفنانة الشابة ريم سامى مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل عن شقيقها المخرج محمد سامي.
اعتادت ريم سامى على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بأبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء خلال حضورها المناسبات الرسمية أو جلسات التصوير التى تخضع لها.
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تعتمد ريم سامى على الإطلالات غير التقليدية وذات الألوان المبهجة مثل الأبيض و الفوشيا، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة و تقوم باقتناء الأزياء التى تتناسب مع قوامها.
كما تفضل ريم سامى اختيار تسريحات الشعر البسيطة و غير المبالغ فيها، كما تقوم بوضع صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و التى تبرز جمال ملامحها.