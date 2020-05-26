لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى

أمرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم بتحرير محضر لصاحب محل فاكهة لحيازته شيشة، جاء ذلك خلال حملة على المحلات التجارية والأسواق، لمنع استخدام الشيشة كإجراء احترازي، وتنفيذا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكدت "رئيس المدينة"، إن الحملة استهدفت مراقبة الأسواق والأسعار وأثناء المرور تم ضبط صاحب محل فاكهة يضع الشيشة وتبين عدم التزامه.





وقد تم ضبط الشيشة وموقدىّ فحم وحامل حجارة كبير ومستلزمات الشيشة كانت مخبأة داخل المحل.



