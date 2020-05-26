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محافظات

لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:27 ص
تحرير محضر لفكهاني
تحرير محضر لفكهاني بسفاجا
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إبراهيم جادالله
أمرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم بتحرير محضر لصاحب محل فاكهة لحيازته شيشة، جاء ذلك خلال حملة على المحلات التجارية والأسواق، لمنع استخدام الشيشة كإجراء احترازي، وتنفيذا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "رئيس المدينة"، إن الحملة استهدفت مراقبة الأسواق والأسعار وأثناء المرور تم ضبط صاحب محل فاكهة يضع الشيشة وتبين عدم التزامه. 

وقد تم ضبط الشيشة وموقدىّ فحم وحامل حجارة كبير ومستلزمات الشيشة كانت مخبأة داخل المحل. 

وأضافت أنه تم تحرير محضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.
لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى
لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى
لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى
لحيازته شيشة.. رئيسة مدينة سفاجا تحرر محضر لفكهانى
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