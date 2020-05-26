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أخبار العالم

السعودية تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:39 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، كما كانت قبل الإجراءات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت الداخلية السعودية، إنه تقرر ابتداءً من الأحد 29 شوال/ 21 من يونيو، العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضافت أنه فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الإجراءات في البند أولًا ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ  حتى نهاية يوم السبت 28 شوال، والبند ثانيًا ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال.

فيما قررت السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم في أثناء فترة منع التجول المشار إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

كما أعلنت عن استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
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