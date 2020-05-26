شاهد.. مئات الآلاف يصلون الفجر بمساجد بلدة عربية

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو يظهر قيام مئات الآلاف من الفلسطينيين بأداء صلاة الفجر فى مساجد الضفة وذلك بعد إغلاق استمر 70 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.





وتوافد المصلون فى الضفة إلى المساجد وذلك بعد تعقيمها بالكامل طبقًا لـ الإجراءات الصحية والوقائية.





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وأعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس عن عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح دور العبادة والمقاهي والمتاجر وعودة الاقتصاد مع مراعاة الإجراءات الوقائية.





وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل فلسطين أكثر من 550 إصابة منذ مارس الماضي وأعلنت الحكومة الطوارئ على مدار ٣ أشهر متتالية.







