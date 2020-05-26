إصابات كورونا في الهند تتجاوز 145 ألف حالة

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل، 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 145380 إصابة.





ووفقا لـ "تايمز أوف انديا"، قالت السلطات الصحية في الهند إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 4167 حالة وفاة بعد تسجيل 146 حالة وفاة جديدة.





وأشارت الصحة الهندية إلى أن عدد الحالات المتعافية من الفيروس المستجد وصل إلى 60491 حالة.





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وكانت الحكومة الهندية قد ألغت 80 رحلة طيران مقررة أمس الاثنين في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي (IGI)، وتشمل عمليات الإلغاء الوصول والمغادرة.





وتعد ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصًا، إضافة إلى 52667 إصابة.



