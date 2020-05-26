AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 145 ألف حالة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:25 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الهند تتجاوز 145 ألف حالة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل، 6535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 145380 إصابة.

ووفقا لـ "تايمز أوف انديا"، قالت السلطات الصحية في الهند إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 4167 حالة وفاة بعد تسجيل 146 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الصحة الهندية إلى أن عدد الحالات المتعافية من الفيروس المستجد وصل إلى 60491 حالة. 

اقرأ أيضا


وكانت الحكومة الهندية قد ألغت 80 رحلة طيران مقررة أمس الاثنين في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي (IGI)، وتشمل عمليات الإلغاء الوصول والمغادرة.

وتعد ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بفيروس كورونا؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصًا، إضافة إلى 52667 إصابة.

وتأتي الهند من بين أعلى 10 دول على مستوى العالم من حيث الإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى عدد في يوم واحد.. قفزة في حصيلة المصابين وقتلى فيروس كورونا بالهند

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 5734

تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال 24 ساعة

الهند تسجل 6767 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 130 ألف حالة

الحكومة الهندية تلغي 80 رحلة طيران في مطار أنديرا غاندي بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد تخفيف القيود.. بريطانيون يتزاحمون على الشواطئ ومشاجرات على أسبقية الحجز

موسكو: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ومصرع طاقمها

قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الدوري

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

فى ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا

عالمة صينية تحذر من جائحة جديدة تشبه السارس ستضرب العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي