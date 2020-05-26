الخشت: 371 متسابقا فى تلاوة القرآن الكريم بجامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم حصر المتقدمين في المسار الأول الخاص بالطلاب وبلغ عددهم 318 طالبا، منهم 188 طالبا من جامعة القاهرة، و130 من طلاب الجامعات المصرية وبينها جامعة الأزهر، وفي المسار الخاص بالأساتذة والعاملين والكبار فقد تقدم 53 متسابقا منهم 19 من جامعة القاهرة، و34 متسابقا من خارجها ومنهم أستاذ بالجامعة الأمريكية بالشارقة.



