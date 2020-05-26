دمعة_أحمد_غالية.. قصة حارس الأمن الذي تضامن معه الملايين بسبب البلدية.. فيديو





القصة ترجع إلى تداول مقطع فيديو تم التقاطه لمواطن سعوي يعمل حارس أمن ويدعى أحمد الشمري، ويقف خلال ساعات النهار الحارة في الشارع بدون مكان مخصص يجلس فيه، وبدا حزينا بعينين دامعتين.





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أثار هذا الفيدو موجة تعاطف مع فرد الأمن السعودي ، مما دفع أكثر من شخص لعرض فرصة عمل بمرتب مجزٍ، كبديل لعمله الذي يؤديه وهو متضرر نفسيا وجسديا بعد إزالة المكان المخصص لقضاء ساعات عمله ويسمى بالسعودية (كرفان)، وتصدر وسم (#دمعة_أحمد_غالية) لدعمه، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.





من جانبها ردت أمانة منطقة الجوف لتوضيح تفاصيل إزالة المكان المخصص لعمله (كرفان) بمنطقة سكاكا قرب أحد المراكز التجارية، وفسرت إزالتها بأنها كانت غرفة مقرها الدائم في الشمس ولكن فرد الأمن قام بتحويلها إلى غرفة جلوس رجال الأمن في مواقف السوق.









وعلى الرغم من تضرر حارس الأمن من الوضع الحالي إلا أن هذا يرجع إلى مخالفته للاشتراطات البلدية، والرخصة الصادرة من المركز التجاري، نظرا لأن الغرفة التي كان يجلس فيها غير آمنة صحيا ومخالفة للأنظمة بحسب ما أوضح بيان أمانة منطقة الجوف.





أيام معدودة تفصل حارس الأمن على إعداد مكان آخر مناسب لأداء عمله وأكثر سلاما، هذا ما أوضحته أمانة المنطقة والتي اختتمت البيان بدور حراس الأمن في حراسة المنشآت والمؤسسات الخاصة، والحفاظ على سلامة المباني ومحتوياتها ومساندة الدولة بما يبذلونه من جهود.





وصلت أزمة أحمد الشمري إلى أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف والذي كرم الشمري المتضرر من إزالة البلدية لغرفته التي كانت تحميه من حرارة الشمس خلال ساعات عمله، ووجه الشمري الشكر إلى الأمير فيصل عبر مقطع فيديو آخر طمأن من خلاله كل من تضامن معه بـ سرعة تحرك الدولة لتصحيح الموقف.



