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محافظات

تشميع أكثر من 50 منشأة تجارية ومحلا لاختراق قرارات الحظر بالجيزة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:21 م
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية في الجيزة
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم شن حملات خلال عيد الفطر المبارك ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومراقبة تنفيذ القرارات الاحترازية.

وأشار راشد إلى أنه تم غلق وتشميع أكثر من 50 محلا ومنشأة تجارية مخالفه غير ملتزمة بالإجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال إجازة عيد الفطر. 

وأوضح راشد أنه تنفيذا لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية فقد تم رفع ملاهي شعبيه ومستلزماتها من ألعاب وغيرها بمراكز أوسيم وأطفيح وأحياء الهرم والعمرانية  وبولاق الدكرور والوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما أشار محافظ الجيزة أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصة كرة قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق مع أخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الملاعب لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة  فيروس كورونا. 

وفي نفس الإطار أشار راشد أن حي الطالبية قد شهد اتخاذ إجراء رادع حيث تم  فض فرح شعبي واصطحاب المسئول عنه لقسم شرطة الطالبية لاتخاذ الإجراء القانوني حياله حيث تلقت محافظة الجيزة شكوي من المواطنين بشأن وجود انعقاد لفرح شعبي بشارع عثمان نعمان بالثلاثيني بالطالبية وتم التوجيه علي الفور إلي الحي المختص بفض الفرح حيث تم إخلاؤه بالكامل مع  مصادرة الكراسي والترابيزات والدي جي والسماعات وكافة المستلزمات واتخاذ الأجراء القانوني مع المخالفين. 

كما تم رش وتطهير وتعقيم الشارع عقب إخلاء وفض الفرح حفاظا علي سلامة المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.  

وفي نفس الإطار شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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