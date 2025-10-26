حفلة سياسية بامتياز.. مقدمة حماسية لـ تامر أمين عن احتفالية مصر وطن السلام

قال الإعلامي تامر أمين، إنه شاهد احتفالية مصر وطن السلام بمنتهى الفخر وأنا فخور أنني مصري، وعندي رسالة شكر وتقدير للايدين اللي خططت ورسمت وهندسة حفلة أمس، قائلا "تسلم ايديكم".

وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن سبب كلامي أنني رأيت حفلة مصر وطن السلام، حفلة سياسية بامتياز، توصف عظمة جمهورية مصر العربية.

وتابعت: أنا امبارح شوفت كلام بين السطور ومشاهد ورا الكواليس ورسائل في الفقرات ، واختيار نجوم الفقرات والفنانين.

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الحفلة أثلجت صدري ورفعت عنقي للسماء.