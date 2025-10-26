محمد همام : احتفالية وطن السلام تعكس قوة مصر الناعمة وقدرتها على تحقيق السلام

أكد الدكتور محمد همام ، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي أن احتفالية وطن السلام التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت رسائل عميقة تعكس قوة مصر الناعمه ورؤية مصر الإنسانية والسياسية في ترسيخ مفهوم السلام القائم على القوة والتنمية.

وقال “همام” إن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة الاحتفالية يرمز إلى مصر الحديثة والجهورية الجديدة التي تبني وتعمر وتحافظ على هويتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ما جاء في كلمة الرئيس السيسي عكس إصرار الدولة المصرية على دعم السلام العادل في المنطقة، ورفض أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري أو العربي.

وأضاف أن الاحتفالية لم تكن مجرد حدث فني أو ثقافي، بل رسالة سياسية للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والاستقرار، وأنها مستمرة في بناء الإنسان والتنمية معًا، في ظل رؤية قيادة واعية تعمل لصالح الأجيال القادمة.

واختتم همام تصريحه قائلاً:“السلام بالنسبة لمصر ليس شعارًا، بل ممارسة حقيقية تُترجم في سياساتها ومواقفها، وفي قدرتها على الجمع بين التنمية والكرامة الوطنية.