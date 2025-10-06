تامر أمين: 6 أكتوبر يوم ملحمة ومعجزة عسكرية

هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصار أكتوبر المجيد في عام 1973.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" بسم الله الله أكبر وهذا اليوم هو يوم عظيم تاريخي ".



وتابع تامر أمين :" في 6 أكتوبر 1973 تم تنفيذ ملحمة ومعجزة عسكرية شعبية نفذها الشعب المصري وجيشه".

واكمل تامر امين :" الجيش والشعب أبهروا العالم بإيمانهم وكفاحهم وأعطوا درس لأي حد يفكر يقرب من التراب المصري ".



ولفت تامر امين :" قررت إني استعرض محطات كثيرة من حرب أكتوبر في حلقة اليوم من البرنامج ".