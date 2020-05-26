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حوادث

القبض على شخصين بالمقطم لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:41 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى
القى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخصين بالمقطم لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، 

تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .


فقد أكدت معلومات وتحريات الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم قيام (سائقان – أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة).

 وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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