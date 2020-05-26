أهم الأخبار.. السعودية تعلن قرارات التعايش مع كورونا.. اليابان تتخلى عن عقار أفيجان.. وهواوي تعلن عن هاتفها الأحدث

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة، نستعرضها من خلال التقرير التالي:









رفض جرائم تركيا في ليبيا.. والسعودية تعلن إجراءات التعايش مع كورونا.. الأبرز في صحف الإمارات



سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.. للمزيد اضغط هنا









السعودية تعلن قرارات التعايش مع كورونا وعودة الحياة.. صور



تصدر هاشتاجا #القرارات الجديدة و#فتح المساجد تويتر السعودية.. للمزيد اضغط هنا









اليابان تتخلى عن الموافقة على عقار أفيجان لعلاج فيروس كورونا خلال مايو



أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن بلاده قد تخلت عن هدفها المتعلق بالموافقة هذا الشهر على عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا.. للمزيد اضغط هنا









بعد حظر ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعرض لـ نيران من الداخل والخارج



يتعرض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لضغوط متزايدة داخل بلاده وخارجها، خاصة بعدما فرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على دخول البلاد بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد و... للمزيد اضغط هنا









رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفها الأحدث Enjoy Z 5G.. فيديو

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن هاتفها الجديد Enjoy Z 5G، والذي يقدم مواصفات مشابهة لهاتف X10 5G من هونر... للمزيد اضغط هنا









البنك المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي خلال العيد



كشف مصدر مسئول ـبـ البنك المركزي المصري أن المصريين قاموا بسحب نحو 9 مليارات... للمزيد اضغط هنا









بعد تخفيض إنتاج روسيا.. ارتفاع أسعار النفط عالميا ثالث أيام عيد الفطر



ارتفعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، بعد تصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من 8.5... للمزيد اضغط هنا









برلمانية: رفضنا مقترح وزير التعليم لفتح المدارس خلال العام الدراسي الجديد