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بين الناس

شوارع شبرا الخيمة في ساعات حظر التجول.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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مريم عزت- ايهاب أشرف- ندي حمدي
رصدت كاميرا "صدى البلد" اختراق المواطنين ساعات الحظر فى شوارع شبرا الخيمة فى أيام عيد الفطر المبارك.


وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة بدفع الغرامات فى حالة تجاوز ساعات الحظر، إلا أن المواطنين يتجاهلون القرارات والإجرارات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة  لتقليل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.


وبدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.


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وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
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