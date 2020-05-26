شوارع شبرا الخيمة في ساعات حظر التجول.. فيديو

وبدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.









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وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.