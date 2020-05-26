فيديوجراف.. خطة وزارة الصحة والسكان لحماية الأطقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية.
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وأوضحت أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي عن آلية الوزارة واستعداداتها في حماية الأطقم الطبية من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.