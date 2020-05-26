نشرة الفن.. هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي؟.. محمد رمضان يحتفل بالعيد فى الساحل.. ومصرع الإعلامية شيرين جمال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية.





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة رجاء الجداوي أثناء حضورها عزاء زوج الفنانة صفاء أبو السعود، الذي ضم عددا من الفنانين ولاعبي كرة القدم، واستقبلتهم صفاء أبو السعود عقب وفاة زوجها في منزلها، ومن بعدها بدأت أعراض المرض تظهر عليها تدريجيا.





توفيت الإعلامية المصرية شيرين جمال، مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية، اليوم، الثلاثاء، في حادث سير أليم.





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له أثناء تواجده بالساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث يقضي إجازة عيد الفطر مع أسرته.





حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على توجيه رسالة للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.



