AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة إصابة ٥ من الطاقم الطبي بـ كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:52 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إصابة ٥ من أعضاء الجيش الأبيض من الطواقم الطبية بعدوي وباء الكورونا خلال الأيام الماضية مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر حفاظا على الصالح العام وحياة المواطنين .

وأشار رئيس جامعة طنطا  الى أنه أصدر تعليماته الي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير مستشفيات الجامعية بضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعيه بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي ظاهرة عدوي "كوفيد 19" .


واشار رئيس جامعة طنطا الى أنه من الغير ممكن إغلاقأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الجامعيه  وفعليا بشكل دوري كافة الطواقم الطبية يتم أخذ عينات ومسحات كاملة للتأكد من ايجابيه أو سلبية الإصابة و وارد حدوث عدوى جراء الاختلاط بالاف من المرضى المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارىء " .

كما أوضح رئيس جامعة طنطا أن كافه مسؤولي ومديري اقسام مستشفيات الجامعية حرصوا  الالتزام بتطبيق العزل والإجراءات الوقائية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية مشيرا الى ان كافة الحالات التي يتم ثبوت ايجابيه إصابتها من المرضي والمخالطين لهم يتم إحالتهم مباشره الي مستشفيات الصدر والحميات أو الحجر الصحي بكفر الزيات والمدينة الجامعية لمده اسبوعين حفاظا على ارواحهم.

وأوضح "سبع" أن كافة المستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات والمواد الكحولية لتوزيعها علي كافة المرضي المترددين والمخالطين لهم مشيرا بقوله " نحن نراعي الله في عملنا وخدمه اهلنا والوقاية من عدوي "كورونا" فجنود الجيش الأبيض يعملون ليلا ونهارا من أجل وطنهم " .

وجدير بالذكر أن مستشفيات طنطا الجامعية تتبع حاله التاهب والاستعداد القصوي علي مستوي اقسام الاستقبال والطوارىء من خلال تخصيص حوافز ومنح للعاملين من طواقم الطبيه لدورهم البطولي في توفير الرعايه الصحيه والعلاجية للمرضي بكافة اقسام الاستقبال والطوارىء والداخلي والعمليات طوال الأسابيع الماضية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص غرف عزل للمشتبه في إصابته بـ كورونا بمستشفى جامعة أسيوط

بعلامات النصر.. طبيب متعاف من كورونا: مصرون على حماية المصريين دون مقابل

مستشفى بنها الجامعي: اقتصار الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ

جامعة طنطا تدعم مستشفيات الصحة بالفوج الثاني من الكوادر الطبية المدربة لمواجهة كورونا.. صور

وفاة ممرضة بجامعة طنطا بفيروس كورونا

رئيس جامعة حلوان يعتمد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي

ترشيحاتنا

تعيينات جديدة بهيئات قضائية.. السيسي يصدر عددا من القرارات

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

موسكو: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ومصرع طاقمها

هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي: يعني المفروض كنا نسيبها تموت؟!

وفاة صيدلي داخل مستشفى العزل مصابا بفيروس كورونا في الشرقية

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا