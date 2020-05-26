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حوادث

العثور على الجثة الثانية لغرقى شاطئ عجيبة بمطروح

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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ايمن محمود
عثرت قوات الحماية المدنية  بالتعاون مع غطاسي مجلس مدينة مرسى مطروح على الجثة الثانية التي تعرضت للغرق بشاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح. 

وتم العثور بالقرب من  شاطئ عجيبه على  وليد ع.م  من المنصورة، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى مطروح  العام.

وتكثف قوات الحماية المدنية  بالتعاون مع غطاسي مجلس مدينة مرسى مطروح من جهودها للعثور على  الجثة الثالثة الغارقة بمياه عجيبة  ويدعى عادل من محافظه الإسكندرية.


كان  3 شباب  قد تعرضوا  للغرق بشاطي عجيبة بمدينة مرسي مطروح أثناء قيامهم بالسياحة  وتم إخراج جثة إحداهم فور غرقهم وتم اليوم انتشال الجثة الثانية .

وتوجه اهالي مطروح بنداء لجميع  الغطاسين بالتوجه لشواطي الأبيض حتى عجيبه وأبوالهول للبحث عن الجثث لإخراجهم من البحر .
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