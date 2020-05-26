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أخبار العالم

الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت رئاسة الوزراء في مملكة الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجل الأردن اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 718 شخصا.

وقالت رئاسة الوزراء في إفادة صحفية إن 3 حالات بين الإصابات السبع لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.

وأضافت أن 3 حالات أخرى لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة في العاصمة عمان.

كما سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لمخالط لأحد المصابين في محافظة جرش.

فيما توقف إجمالي عدد الوفيات عند 9 حالات فقط، بينما سجلت 9 حالات شفاء جديدة.

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