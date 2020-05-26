الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء في مملكة الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجل الأردن اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 718 شخصا.





وقالت رئاسة الوزراء في إفادة صحفية إن 3 حالات بين الإصابات السبع لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.





وأضافت أن 3 حالات أخرى لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة في العاصمة عمان.





كما سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لمخالط لأحد المصابين في محافظة جرش.





فيما توقف إجمالي عدد الوفيات عند 9 حالات فقط، بينما سجلت 9 حالات شفاء جديدة.



