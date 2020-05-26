تخليدا لذكراه.. الصحة تطلق اسم شهيد حميات إمبابة على أحد الأقسام بالمستشفى

وافقت وزيرة الصحة والسكان، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، استشاري الحميات، على قاعات قسم 10 الذي يجري تطويره حاليا بمستشفى حميات إمبابة تكريما له وتخليدًا لذكراه.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن الفقيد عبد الباسط الجابري كان يعمل استشاري حميات بمستشفى حميات إمبابة التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.





وتوفي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحة بالمستشفي.

ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا أنه بالتزامه المعهود وتفانيه، أصر على القيام بواجبه ومناظرة والإشراف على علاج المرضى حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.