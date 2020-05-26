AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تخليدا لذكراه.. الصحة تطلق اسم شهيد حميات إمبابة على أحد الأقسام بالمستشفى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وافقت وزيرة الصحة والسكان، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، استشاري الحميات، على قاعات قسم 10 الذي يجري تطويره حاليا بمستشفى حميات إمبابة تكريما له وتخليدًا لذكراه. 
 
وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن الفقيد عبد الباسط الجابري كان يعمل استشاري حميات بمستشفى حميات إمبابة التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتوفي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحة بالمستشفي.
 
ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا أنه بالتزامه المعهود وتفانيه، أصر على القيام بواجبه ومناظرة والإشراف على علاج المرضى حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

إطلاق اسم أول شهيد للعاملين بمستشفى العزل بالنجيلة على أحد شوارع مطروح

شاهد.. محافظ الغربية يطلق اسم شهيد فيروس كورونا "السيد المحسناوي " على مكتب صحة ثالث المحلة.. صور

إطلاق اسم أول شهيدة بالجيش الأبيض على مدرسة في دمنهور

وكيل صحة الغربية يقدم هدية السيسي لأسرة شهيد الجيش الأبيض بالمحلة

شهيد ثاني أيام العيد.. الأطباء تنعي محمد الجابري اخصائي الحميات بإمبابة

ترشيحاتنا

إليك علاج فيروس كورونا بالمنزل.. فيديو

أول تعليق روسي على اشتعال الأحداث في ليبيا

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

بالتعاون مع إعلامي تركي رحلته القاهرة.. كيف تخطط جماعة الإخوان لـ إشعال فتنة الأطباء بمصر

50 جنيها عيدية نادي القرن الحقيقي.. تفاصيل

توفيت بعد وفاة والدتها بشهرين .. 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. نادين نجيم تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

إليك علاج فيروس كورونا بالمنزل.. فيديو