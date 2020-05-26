دقيقة حدادا على أرواح ضحايا كورونا قبل مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

وقف لاعبو فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا، قبل انطلاق مباراتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.



