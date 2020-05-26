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رياضة

دقيقة حدادا على أرواح ضحايا كورونا قبل مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وقف لاعبو فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا، قبل انطلاق مباراتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي

أما بروسيا دورتموند، فبدأ بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك

خط الوسط: أشرف حكيمي - محمود داوود - ديلاني - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الجدول، خلف البايرن برصيد 57 نقطة.
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