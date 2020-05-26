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أخبار العالم

التعايش مع كورونا.. السعودية تعلن مواعيد عودة العمل في المملكة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أحمد بن سليمان الراجحي، ان عودة موظفي القطاع العام تدريجيا إلى العمل اعتبارا من 31 من مايو الجاري.

وقال الراجحي إن أجهزة الدولة السعودية أثبتت جدارتها في إدارة أزمة وباء فيروس كورونا، وعودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة مازال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين .


وأضاف أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة التعليق، كما أن الفترة الماضية شهدت عودة تدريجية للعمل في القطاع الخاص.


وتابع أن عوة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 14 يونيو وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.

وأشار الراجحي إلى استمرار تعليق  العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 18 يونيو.

وأوضح أن حضور الموظفين سيكون وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات:
المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص، المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية عن  الإجراءات الوقائية لفتح المساجد، بعد السماح بعودة صلاة الجماعة إلى مساجد السعودية ما عدا مكة المكرمة.

وفي الإعلان، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على ضرورة ارتداء الكمامات القماشية، وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وذلك في تطبيق صارم لإجراءات التباعد الاجتماعي.


وحتى يعلم الجميع، فسيكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، وتقليل وقت انتظار الصلاة إلى عشر دقائق، والتأكيد الصارم على فتح النوافذ والأبواب طوال وقت إقامة الشعائر ، وعدم التواجد في المساجد إلا للصلاة فقط، والحرص على التباعد الاجتماعي.
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