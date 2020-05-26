نائب برلماني يختار أفضل ممثل وممثلة في دراما رمضان 2020





وقال عامر فى تصريح لـ صدى البلد : أرى أن أفضل ممثل يستحقها عن جدارة آسر ياسين عن مسلسل "100 وش" والذى قدم دورا مختلفا وجديدا عليه، وكشف لجمهوره جانبا جديدا فى أدائه التمثيلى وهو الكوميديا، حيث كان معروفا عنه تقديم أعمال جادة وتراجيديا.









اقرأ أيضا









وأضاف عامر قائلا : كما أبهرتنى الفنانة نيللى كريم، والتى تستحق لقب أفضل ممثلة هذا العام حيث قدمت دور "سكر" فى مسلسل "100 وش" بحرفية شديدة، وتمردت على أدوارها السابقة التى كانت تسودها حالة من الحزن والكآبة.





يذكر ان كلا من اسر ياسين ونيللى كريم بطلا مسلسل 100 وش والذى شارك ايضا فى البطولة كل من شريف الدسوقى واسلام ابراهيم وتأليف عمرو الدالى واحمد وائل واخراج كاملة ابو ذكرى.









المسلسل تدور احداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على بعض الناس من اجل المكسب المادى.