AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مستشار المفتي: نرحب بقرار فتح المساجد بضوابط احترازية تحافظ على النفس البشرية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:57 م
د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان قضية فتح المساجد التي أغلقت في ظرف استثنائي وعلقت فيها صلاة الجمعة والجماعات كان بسبب جائحه كورونا والحفاظ على النفس البشرية، لافتا الى ان عودة فتح المساجد ودور العبادة أمر يؤيده كل مسلم بل كل إنسان . 


وأضاف عاشور في تصريح خاص قائلا: نرحب بقرار فتح المساجد وعودة الجمع والجماعات اذا كان ذلك بضوابط احترازية تحافظ على النفس البشرية من الأمراض والأوبئة وباتباع تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء في هذا الشأن . 


وأوضح عاشور أن قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد كان هدفه الحفاظ على النفس البشرية في المقام الأول وبالتالى فإن قرار الفتح هو عودة للأصل او الوضع الطبيعي قبل ظهور فيروس كورونا ، سائلا الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن الأمة وعن العالم كله .


وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بناءً على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح  بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم  ، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل . 


من جهة أخرى وجه  وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م ، حيث ستبدأ الوزارة في  توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية .



كما وجه الوزير كلا من رئيس القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو  تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. وكيل أوقاف السويس يقود حملة للتأكد من غلق المساجد

قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد .. تعرف عليه

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد سر اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة

لا صلاة عيد في المساجد.. الأوقاف: لا يجوز أداؤها خلف التلفاز ويحظر إقامتها حول "الجوامع".. وهذا سبب بثها من "السيدة نفيسة"

الأوقاف: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة وسط إجراءات احترازية

التخلص من قيود كورونا.. صلاة الجمعة تعود بعد غياب من مسجد السيدة نفيسة

ترشيحاتنا

نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

التعايش مع كورونا.. السعودية تعلن مواعيد عودة العمل في المملكة

أثبتت نجاحها .. وصية قرآنية ونبوية تعالج فيروس كورونا

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

الأوقاف: خطة وضوابط إقامة الصلاة بالمساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

ارتداء الكمامة ومنع المصافحة .. قرار عاجل من الأزهر للحد من انتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. شيما الحاج تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

بمكونات فى المنزل .. نظفي الغلاية الكهربائية خلال دقائق

سهلة وسريعة.. 3 حلول سحرية للتخلص من التهاب المفاصل