مستشار المفتي: نرحب بقرار فتح المساجد بضوابط احترازية تحافظ على النفس البشرية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان قضية فتح المساجد التي أغلقت في ظرف استثنائي وعلقت فيها صلاة الجمعة والجماعات كان بسبب جائحه كورونا والحفاظ على النفس البشرية، لافتا الى ان عودة فتح المساجد ودور العبادة أمر يؤيده كل مسلم بل كل إنسان .









وأضاف عاشور في تصريح خاص قائلا: نرحب بقرار فتح المساجد وعودة الجمع والجماعات اذا كان ذلك بضوابط احترازية تحافظ على النفس البشرية من الأمراض والأوبئة وباتباع تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء في هذا الشأن .









وأوضح عاشور أن قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد كان هدفه الحفاظ على النفس البشرية في المقام الأول وبالتالى فإن قرار الفتح هو عودة للأصل او الوضع الطبيعي قبل ظهور فيروس كورونا ، سائلا الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن الأمة وعن العالم كله .









وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بناءً على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم ، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل .









من جهة أخرى وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م ، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية .











