بعد عرض خطة إعادة فتح المساجد.. دينية النواب: لا مانع من ارتداء الكمامة في الصلاة

بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م ، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية استعدادا

، أعلن أنه بناءً على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم ، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط

من جهة أخرى وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م ، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية .

كما وجه الوزير كلا من رئيس القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى .

وأعلنت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المسندة إليها بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو ( ٤٠٠٠ ) متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى بتكلفة تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه ، وسيتم الإعداد لافتتاح هذه المرحلة في إطار خطة الصيانة الكبرى التي تقوم بها وزارة الأوقاف استعدادا لخطة الرفع التدريجي لتعليق الجمع والجماعات بإذن الله تعالى ، علمًا بأنه جار العمل لإسناد المرحلة الثانية من صيانة المسجد .





وأعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه في إطار استعداد الوزارة لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية ستبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل الموافق ١٥ شوال في توزيع دفعة السجاد الجديدة وقدرها ٣٠٠ ألف متر على المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التي تحتاج إلى تجديد فرشها .





وأعلنت وزارة الأوقاف عن تجهيز 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية، وتجهيزها لما بعد انتهاء مرحلة غلق المساجد بسبب جائحة كورونا .





وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطتها الشاملة لصيانة وفرش المساجد استعدادًا لإعادة النظر في تعليق الجمع والجماعات.





ومن ناحية أخرىأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا في حاجة إلى الواعظ والعالم والمفكر ، وإلى جهود الجميع ، وقد لا يغني أحدهم عن الآخر ، لكن مكمن الخطر في تجاوز الحدود ، وتقمص بعض الناس دورًا ليس له بأهل ، أو محاولته فرض هذا الدور على الآخرين ؛ لما يترتب على ذلك من خللٍ في عملية البناء الفكري للمجتمع ، أو في هندسة هذا البناء على أقلّ تقدير .





وأضاف وزير الأوقاف خلال الخاطرة اليومية نحن إذًا في أمسّ الحاجة إلى تحديد الدور المنوط بكلٍ من الواعظ والعالم والمفكر ،وتوظيف كل في مجاله وميدانه ؛ حتى لا تختلط الأمور ، ويرتبك المشهد ، ولا سيما في مجال الفكر الديني المعروف بدقّته وحساسيته ، وحاجة المجدد فيه لأدوات لا تكاد تتوفر إلا في من أفنى حياته فيه علمًا وفكرًا ومدارسة ، إضافة إلى ما يمنّ الله به عليه من مقومات وملكات خاصة ، وما يحصله من خلال الخبرة والدربة والممارسة وخوض غمار الحياة العامة ، مع القدرة على فك شفراتها وتحدياتها ، والقدرة على قراءة الواقع بكل أبعاده وتحدياته وتعقيداته وتجلياته برؤية ثاقبة وفكر مستنير ، ناهيك عن انصهاره الدائم فيما قطع نفسه له وحبسها عليه.



